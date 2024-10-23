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В Карачаево-Черкесии правоохранители задержали 15 нелегальных мигрантов

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До принятия решения об административном выдворении нелегалы помещены в Центр временного содержания иностранных граждан.

В Карачаево-Черкесии правоохранители задержали 15 нелегальных мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Сотрудники полиции проверили строительный объект на территории Малокарачаевского района. Отмечается, что 36-летний житель города Усть-Джегута трудоустроил и обеспечил жильем граждан Туркменистана, заведомо зная об их нелегальном пребывании на территории РФ. В отношении иностранцев составлены протоколы. До принятия решения об административном выдворении нелегалы помещены в Центр временного содержания иностранных граждан.

Ранее мы сообщали, что жителя Иркутской области задержали при перевозке 300 кг байкальского омуля без документов.

Видео: МВД по Карачаево Черкесской Республике

Теги: карачаево-черкесия, нарушение миграционного законодательства, полиция, строительство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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