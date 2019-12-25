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В Карабахе опровергли требования отдать Азербайджану еще три села
Сегодня, 9:04
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d_s_sarkisov

В Карабахе опровергли требования отдать Азербайджану еще три села

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Сообщается, что "никакой подобной договоренности не существует".

Министр территориального управления и развития Карабаха Жирайр Мирзоян опроверг информацию о передаче Азербайджану трех сел Шушинского района Нагорно-Карабахской республики. Об этом он сообщил в интервью Sputnik Армения.

Речь идет о населенных пунктах Хин Шен, Мец Шен и Ехцаох. Ранее в СМИ была информация о требованиях азербайджанских сил к карабахской стороне покинуть все три села. Мирзоян отметил, что "никакой подобной договоренности не существует".

Азербайджанцы день-два назад, при посредничестве российских миротворцев, ушли с дороги, соединяющей села Хин Шен и Мец Шен, где они находились уже пару дней. Там же находились армянские военнослужащие… Эти села и Ехцаох находятся в окружении.

Жирайр Мирзоян, министр территориального управления и развития Карабаха

Ранее в Нагорном Карабахе опровергли сообщения о возобновлении боев.

Фото: Pixabay.com

Теги: азербайджан, карабах, нагорно-карабахская республика
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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