В Карабахе опровергли требования отдать Азербайджану еще три села

Сообщается, что "никакой подобной договоренности не существует".

Министр территориального управления и развития Карабаха Жирайр Мирзоян опроверг информацию о передаче Азербайджану трех сел Шушинского района Нагорно-Карабахской республики. Об этом он сообщил в интервью Sputnik Армения.

Речь идет о населенных пунктах Хин Шен, Мец Шен и Ехцаох. Ранее в СМИ была информация о требованиях азербайджанских сил к карабахской стороне покинуть все три села. Мирзоян отметил, что "никакой подобной договоренности не существует".

Азербайджанцы день-два назад, при посредничестве российских миротворцев, ушли с дороги, соединяющей села Хин Шен и Мец Шен, где они находились уже пару дней. Там же находились армянские военнослужащие… Эти села и Ехцаох находятся в окружении. Жирайр Мирзоян, министр территориального управления и развития Карабаха

Ранее в Нагорном Карабахе опровергли сообщения о возобновлении боев.

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