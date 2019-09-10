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В Капитолово обнаружили труп мужчины
Сегодня, 17:51
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smirenny

В Капитолово обнаружили труп мужчины

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Мужчина сидел на железнодорожной станции.

Вечером в четверг, 19 ноября, на железнодорожной станции в Капитолово обнаружили труп мужчины, сообщил источник в правоохранительных органах. 

Очевидец отметил, что мужчина никак не отреагировал на прибытие электрички. Затем его пытались растормошить, но он не подавал признаков жизни: был холодным и неестественно твердым. Информацию также передали в скорую помощь. Достоверных сведений о том, погиб ли человек, пока нет.

Ранее мы писали, что в Отрадном мать нашла повешенного на галстуке 14-летнего сына.

Фото: Piter.TV

Теги: обнаружили тело, обнаружили труп
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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