Мужчина сидел на железнодорожной станции.

Вечером в четверг, 19 ноября, на железнодорожной станции в Капитолово обнаружили труп мужчины, сообщил источник в правоохранительных органах.

Очевидец отметил, что мужчина никак не отреагировал на прибытие электрички. Затем его пытались растормошить, но он не подавал признаков жизни: был холодным и неестественно твердым. Информацию также передали в скорую помощь. Достоверных сведений о том, погиб ли человек, пока нет.

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Фото: Piter.TV