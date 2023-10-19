В реке Охта обнаружили тело

Погибшего мужчину доставили на берег и передали сотрудникам полиции.

На реке Охта сегодня ночью, 6 июня, прошли поисковые работы, в ходе которых было найдено тело мужчины. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательная служба ЛО".

Труп обнаружила дежурная смена поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга. Тело погибшего доставили на берег и передали сотрудникам правоохранительных органов. Подробности смерти мужчины уточняются.

Ранее мы писали, что в канаве на Мурманском шоссе нашли труп 66-летнего велосипедиста.

Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО