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В реке Охта обнаружили тело
Сегодня, 9:15
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В реке Охта обнаружили тело

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Погибшего мужчину доставили на берег и передали сотрудникам полиции.

На реке Охта сегодня ночью, 6 июня, прошли поисковые работы, в  ходе которых было найдено тело мужчины. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательная служба ЛО". 

Труп обнаружила дежурная смена поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга. Тело погибшего доставили на берег и передали сотрудникам правоохранительных органов. Подробности смерти мужчины уточняются. 

Ранее мы писали, что в канаве на Мурманском шоссе нашли труп 66-летнего велосипедиста.

Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО

Теги: обнаружили тело, река охта, спасатели
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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