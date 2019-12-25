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В Отрадном мать нашла повешенного на галстуке 14-летнего сына
Сегодня, 11:13
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Alena_Zinovieva

В Отрадном мать нашла повешенного на галстуке 14-летнего сына

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Семиклассник рос в неполной семье, конфликтов с родственниками у него не было.

Следственные органы Кировского района Ленобласти разбираются в обстоятельствах смерти 14-летнего подростка. 17 ноября мать обнаружила его повешенным на галстуке к турнику. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

38-летняя женщина работает продавцом в ларьке. Около 21:30 она вернулась домой, в квартиру на улице Дружбы. Там она нашла своего сына повешенным.

Семиклассник рос в неполной семье, конфликтов с родственниками у него не было. Труп направили в морг для установления точной причины смерти. Из квартиры, где проживал подросток, изъяли два системных блока, блокнот и мобильный телефон.

Ранее мы писали, что на улице Десантников школьник умер, надышавшись газом для заправки зажигалок.

Фото: pixabay.com

Теги: повешенный, подростки, труп
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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