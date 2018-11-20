В Калуге сгорел запертый в машине маленький мальчик

Родители закрыли сына в машине, а сами ушли в поликлинику.

Жуткая трагедия произошла накануне, 7 февраля, в Калуге возле поликлиники на Болотникова: сгорел 6-летний мальчик, закрытый в машине родителями. По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".

По данным следствия, ребенок вместе с родителями приехал на автомобиле к поликлинике. Родители припарковали машину, закрыли ребенка в авто, а сами пошли в поликлинику. В момент отсутствия родителей автомобиль загорелся. Ребенок получил серьезные ожоги. Мальчика срочно доставили в поликлинику, но помочь ему уже не смогли. Он скончался.

Следствию предстоит выяснить все причины и обстоятельства смерти ребенка, и причины возгорания автомобиля.

Видео: YouTube/SPASATEL_KRG _KATASTROFF

Фото: СУ СК РФ по Калужской области