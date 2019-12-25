В Калуге погибли двое рабочих водоканала

Во время работ произошло обрушение стенок траншеи глубиной 3 метра.

В Калуге при прокладке канализации погибли двое рабочих.

ТАСС сообщает, что двое рабочих водоканала погибли на производстве. По версии следствия, была вырыта траншея глубиной 3 метра без укрепления стенок. Во время работ на одном из участков произошел обвал грунта.

По факту гибели людей на производстве" следственные органы возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц".

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