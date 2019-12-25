В Калмыкии массово погибли дикие птицы

Сотрудники заповедника "Черные земли" обнаружили несколько сотен павших животных.

В Приютненском районе на территории заповедника "Черные земли" обнаружено более 300 павших птиц. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Птицы были обнаружены научными сотрудниками заповедника в конце октября текущего года в ходе осмотра островов озера Маныч-Гудило. В числе павших диких животных были выявлены преимущественно пеганки и черношейные поганки, которые занесены в Красную книгу.

По факту произошедшего прокуратура Калмыкии совместно с Северо-Каспийской межрайонной природоохранной прокуратурой организовала проверку, в ходе которой будет обращено внимание на причины условий, способствовавших гибели птиц.

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Фото: Instagram/kalmprok