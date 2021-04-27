В Калининском районе заканчивается ремонт трех крупных магистралей

На проспекте Маршала Блюхера ремонт завершат 24 июля.

В Калининском районе Петербурга подходит к концу ремонт трех крупных магистралей в рамках программы национального проекта "Безопасные и качественные дороги. Об этом в пятницу, 8 июля, рассказали в пресс-службе Смольного.

На проспекте Маршала Блюхера ремонт завершат 24 июля. Дорожные специалисты заканчивают укладывать асфальт от Полюстровского проспекта до Пискаревского на участке в 3,5 километра.

На улице Комсомола завершается ремонт тротуаров, специалисты уже закончили работы на проезжей части и в зоне трамвайных путей. На проспекте Науки участок в 1,4 километра от улицы Карпинского до Гражданского проспекте также обновили.

Ранее Piter.tv сообщал, что Индустриальный проспект уходит на ремонт впервые за 12 лет. На ремонт проезжей части выделили почти 670 млн рублей и почти 202 млн рублей — на ремонт тротуаров и газонов.

Фото: Piter.tv

