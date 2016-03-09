В Калининском районе ведутся работы по обновлению трамвайных путей

Ограничения продлятся до 18 августа, к 19 августа планируется завершить весь комплекс работ.

Сегодня, 9 июня, начались работы по замене трамвайной линии от проспекта Просвещения до конечного пункта "Ручьи". Об этом сообщили в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Прежнюю конструкцию специалисты демонтировали. Началась укладка термозакаленных железнодорожных рельс на железобетонных шпалах и рельс трамвайного типа, которые обеспечивают более длительный срок службы.

Для удобства жителей строительно-монтажные работы выполняются поэтапно, что позволяет не закрывать движение трамваев. По завершении ремонта средняя скорость трамвайного движения на улице Руставели будет увеличена.

Ограничения продлятся до 18 августа, к 19 августа планируется завершить весь комплекс работ.

Фото: Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга