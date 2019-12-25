В Калининском районе решили избавиться от саженцев

Деревья были высажены петербуржцем.

Добровольцы высадили саженцы на Брюсовской улице у дома №3. Спустя некоторое время они пропали, рассказали в группе "Деревья Петербурга" в "ВКонтакте".

Деревья посадили за свой счет и своими силами. Вдоль тротуара должны были вырасти две плакучих рябины. В начале лета и осени они были на месте, их постоянно приходили поливать, однако однажды саженцы пропали.

В садово-парковом хозяйстве Калининского района сказали, что специалисты были обязаны ликвидировать посадки и утилизировать, так как существует регламент посадок.

Инициатора расстроило так, как как он хотел облагородить территорию.

Ранее Piter.TV писал о том, что за самовольное высаживание деревьев в Петербурге горожанам может грозить штраф. Прежде всего необходимо выяснить, кому принадлежит земля.

Фото: "Деревья Петербурга" / VK