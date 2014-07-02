В Калининском районе пьяного водителя полицейские задерживали стрельбой по колесам

В воскресенье утром, 22 августа, около 05:45 в Калининском районе Петербурга сотрудникам полиции пришлось останавливать пьяного водителя стрельбой по колесам. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
На проспекте Науки у дома 42 сотрудники ДПС заметили автомобиль ВАЗ 21103, который вызвал подозрения. Водитель ехал слишком быстро и на требования остановиться не реагировал. Нетрезвый мужчина пытался скрыться, угрожая при этом другим участникам движения. Пострадавших нет.
Полицейским пришлось применить табельное оружие для остановки нарушителя. Им удалось попасть в два колеса и таким образом остановить водителя возле 89 дома по Гражданскому проспекту.
После его задержали, им оказался 23-летний петербуржец, который находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него составлено восемь административных протоколов, проводится проверка.
Ранее на улице Салова 27 спасателей потушили пожар в административном здании.
Фото: Вконтакте / Дорожный инспектор
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