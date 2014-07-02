В Калининском районе пьяного водителя полицейские задерживали стрельбой по колесам

Им удалось попасть в два колеса и таким образом остановить водителя возле 89 дома по Гражданскому проспекту.

В воскресенье утром, 22 августа, около 05:45 в Калининском районе Петербурга сотрудникам полиции пришлось останавливать пьяного водителя стрельбой по колесам. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

На проспекте Науки у дома 42 сотрудники ДПС заметили автомобиль ВАЗ 21103, который вызвал подозрения. Водитель ехал слишком быстро и на требования остановиться не реагировал. Нетрезвый мужчина пытался скрыться, угрожая при этом другим участникам движения. Пострадавших нет.

Полицейским пришлось применить табельное оружие для остановки нарушителя. Им удалось попасть в два колеса и таким образом остановить водителя возле 89 дома по Гражданскому проспекту.

После его задержали, им оказался 23-летний петербуржец, который находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него составлено восемь административных протоколов, проводится проверка.

Ранее на улице Салова 27 спасателей потушили пожар в административном здании.

Фото: Вконтакте / Дорожный инспектор