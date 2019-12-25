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В Калининском районе построят два детских сада рядом с друг другом
Сегодня, 16:20
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В Калининском районе построят два детских сада рядом с друг другом

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Госстройнадзор выдал разрешение на строительство.

Дошкольные образовательные учреждения построят на соседних участках между проспектами Маршала Блюхера и Полюстровским, сообщил портал "Строительный Петербург".

Строительство учреждений предусматривает проект планировки района Полюстрово. Объекты будут возводиться в рамках Адресной инвестиционной программы. Разрешения на строительство уже выдал Госстройнадзор Петербурга.

Детские сады будут рассчитаны на 200 мест. В них будут бассейны, актовый и спортивный залы. Также, в соответствии со современными стандартами, будет оборудована доступная среда для маломобильных групп населения. 

Ранее Piter.tv писал о том, что на благоустройство Полюстрово готовы выделить около 30 млн рублей. 

Фото: Piter.tv (архив)

Теги: детский сад, соцобъект, строительство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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