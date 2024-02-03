В Петербурге появится Парк Героев СВО и Академия имени Зубкова

Топонимическая комиссия Санкт-Петербурга поддержала присвоение новых наименований двум городским объектам. Соответствующее решение в своём Telegram-канале озвучил губернатор Александр Беглов.

Согласно решению комиссии, зеленая территория на улице Верности в Калининском районе получит название "Парк Героев специальной военной операции". Такое предложение поступило от жителей города, а окончательное решение было принято по результатам голосования на странице губернатора в социальной сети "ВКонтакте".

Также Академии транспортных технологий будет присвоено имя Ивана Георгиевича Зубкова — Героя Социалистического Труда. Под его руководством в годы Великой Отечественной войны за 17 суровых зимних дней было построено 33 километра железнодорожной линии Шлиссельбург — Поляны. Эта легендарная Дорога Победы связала блокадный Ленинград с Большой землей после прорыва блокады в январе 1943 года.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Кронштадте хотят восстановить батарею Паукера через массовый сбор средств.

Фото: Правительство Санкт-Петербурга