В Калининском районе появится ещё один ЖК на 106 тысяч "квадратов"

Для этого застройщик должен построить десткий сад на 240 мест и школу на 1125 мест.

ООО "Специализированный застройщик "Полюстровский 87" в мае обратился в Градостроительную комиссию Санкт-Петербурга с проектом на территории в Калининском районе. Территория ограничена Полюстровским проспектом и Кушелевским проездом, где планируется построить многоквартирный дом площадью 106 824,63 м2 без учета балконов и лоджий. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Данное строительство будет возможно при условии проектирования, строительства и передаче в собственность Санкт‑Петербурга по договору купли-продажи детского садика на 240 мест и при проектировании, строительстве и безвозмездной передаче школы на 1 125 мест.

Также застройщик должен передать в городскую собственность одну двухкомнатную квартиру в проекте жилищного строительства и несколько помещений: 90 м2 – для участкового, 450 м2 – для нужд администрации Калининского района и 760 м2 – для размещения кабинета врача общей практики. Кроме того, компания возьмет на себя обязательства по созданию ряда объектов благоустройства и дорожной инфраструктуры.

Фото: Piter.tv