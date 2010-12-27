В Калининском районе несовершеннолетняя петербурженка переборщила с лекарствами и отравилась

Молодая петербурженка превысила дозировку лекарств и оказалась с острым отравлением в больнице.

Около половины девятого вечера 19 ноября в Детскую городскую больницу имени Филатова поступила пациентка с острым отравлением лекарственными препаратами. Инцидент произошел на севере Петербурга. Школьницу забрали врачи скорой помощи из квартиры в Калининском районе.

Сообщается, что 16-летняя девушка выпила слишком много таблеток. В настоящее время уточняется, что именно и в каких количествах приняла пострадавшая. Известно, что лекарства она приняла за час до приезда медиков.

Несовершеннолетняя петербурженка находится в тяжелом состоянии.