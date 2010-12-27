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В Калининском районе несовершеннолетняя петербурженка переборщила с лекарствами и отравилась
Сегодня, 9:16
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lesjasap
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В Калининском районе несовершеннолетняя петербурженка переборщила с лекарствами и отравилась

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Молодая петербурженка превысила дозировку лекарств и оказалась с острым отравлением в больнице.

Около половины девятого вечера 19 ноября в Детскую городскую больницу  имени Филатова поступила пациентка с острым отравлением лекарственными препаратами. Инцидент произошел на севере Петербурга. Школьницу забрали врачи скорой помощи из квартиры в Калининском районе. 
 
Сообщается, что 16-летняя девушка выпила слишком много таблеток. В настоящее время уточняется, что именно и в каких количествах приняла пострадавшая. Известно, что лекарства она приняла за час до приезда медиков.
 
Несовершеннолетняя петербурженка находится в тяжелом состоянии. 
Теги: калининский район , несовершеннолетняя девушка , таблетки
Категории: Происшествия Новости СПб

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