В Калининском районе не хватает пожарных для ликвидации пожара на улице Федосеенко

Пожар на улице Федосеенко приобрел повышенный уровень сложности.

В настоящее время 42 человека из личного состава МЧС борются с огнем на улице Федосеенко. Пожар разгорелся в пятиэтажном жилом доме под номером 30. Стало известно, что около часа дня загорелась одна из квартир на третьем этаже.

Уже сейчас возгоранию присвоен уровень сложности БИС-1. Такой разряд присваивается в том случае, когда для борьбы с пламенем не хватает специальных средств или пожарных. Сообщается, что из огня эвакуировали пять человек. В числе спасенных значатся женщина с ребенком.

Ликвидация пожара продолжается. Огонь удалось локализовать. Информации о пострадавших нет. На месте происшествия уже приехала машина скорой помощи. Местные жители ожидают окончания работ спасателей в автобусе, который представил “Пассажиравтотранс”. В доме проветривают помещения и заливают обгоревшие конструкции.