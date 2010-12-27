Причина — дорожные работы.

В четверг, 3 октября, стало известно о том, что в Калининском районе изменят маршруты петербургских автобусов и троллейбусов. Сообщает пресс-служба СПб ГКУ "Организатор перевозок".

Маршруты изменят из-за дорожных работ с 4 по 14 октября. В ведомстве отметили, что изменения будут вносить поэтапно. Нововведения коснутся автобусов, как № 40, 60, 61, 93, 94, 102, 103, 153, 176, 177 и 178, а троллейбусов — № 6, 31 и 38.

Кроме того, из-за работ движение перекроют по улицам Софьи Ковалевской, Вавиловых и Руставели, по проспектам Луначарского и Науки, а также по Северному и Гражданскому проспектам.

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Фото:Piter.TV