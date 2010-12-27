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Прокуратура разбирается с неправильными светофорами на Петроградке
Сегодня, 15:53
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himif

Прокуратура разбирается с неправильными светофорами на Петроградке

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Также не везде были правильные "зебры" и искусственные неровности.

Прокуратура Петроградского района приехала с проверкой на места с концентрацией ДТП, сообщает прокуратура Петербурга. 

Сотрудники ведомства обнаружили отсутствие светофоров, а некоторые установленные неправильно работали и становились причиной пересечения потоков транспорта и пешеходов. Также нашлась неверно нанесенные разметка и искусственные неровности. Возле некоторых пешеходных переходов отсутствовали перила, ограничивающие ограждения для пешеходов.

В адрес "Дирекции по организации дорожного движения Петербурга" направили представление. Сейчас прокуратура контролирует устранение нарушений.

Ранее Piter.tv сообщал, что в парке "Тучков буян" высадят сирень и пионы.

Фото: Piter.tv

Теги: безопасность дорожного движения, петроградская сторона, светофоры
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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