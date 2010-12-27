Прокуратура разбирается с неправильными светофорами на Петроградке

Прокуратура Петроградского района приехала с проверкой на места с концентрацией ДТП, сообщает прокуратура Петербурга.
Сотрудники ведомства обнаружили отсутствие светофоров, а некоторые установленные неправильно работали и становились причиной пересечения потоков транспорта и пешеходов. Также нашлась неверно нанесенные разметка и искусственные неровности. Возле некоторых пешеходных переходов отсутствовали перила, ограничивающие ограждения для пешеходов.
В адрес "Дирекции по организации дорожного движения Петербурга" направили представление. Сейчас прокуратура контролирует устранение нарушений.
Ранее Piter.tv сообщал, что в парке "Тучков буян" высадят сирень и пионы.
Фото: Piter.tv
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