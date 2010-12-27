В Калининском районе безработный изнасиловал квартирантку из Украины

В Петербурге владелец квартиры решил получить "бонус" с квартирантки и изнасиловал женщину.

В Калининском районе Петербурга задержан преступник, напавший на жертву в собственной квартире. Мужчина совершил сексуальное насилие над иностранкой, которая снимала у него жилое помещение. Полиции удалось поймать злоумышленника на месте происшествия. После злодеяния, тот даже не думал спряталься от представителей закона или "залечь на дно",

Оперативники установили, что 45-летний безработный местный житель 27 марта применил физическую силу по отношению к 42-летней украинке. Женщина арендовала у него комнату по адресу проспект Культуры, 15 корпус 2. Отмечается, что пострадавшая проживает на территории Северной столицы без оформленной регистрации.

В отношении петербуржца заведено уголовное дело.

