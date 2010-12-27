В Калининском районе безработный изнасиловал квартирантку из Украины

В Калининском районе Петербурга задержан преступник, напавший на жертву в собственной квартире. Мужчина совершил сексуальное насилие над иностранкой, которая снимала у него жилое помещение. Полиции удалось поймать злоумышленника на месте происшествия. После злодеяния, тот даже не думал спряталься от представителей закона или "залечь на дно",
Оперативники установили, что 45-летний безработный местный житель 27 марта применил физическую силу по отношению к 42-летней украинке. Женщина арендовала у него комнату по адресу проспект Культуры, 15 корпус 2. Отмечается, что пострадавшая проживает на территории Северной столицы без оформленной регистрации.
В отношении петербуржца заведено уголовное дело.