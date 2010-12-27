В Калининском районе Санкт-Петербурга будет работать бесплатный каток

На Тихорецком проспекте в саду Бенуа будет открыт бесплатный каток

Бесплатный каток будет открыт на Тихорецом проспекте, 17 на бывшей ферме дореволюционного архитектора Юлия Бенуа. В распоряжении жителей и гостей города - каток площадью 600 квадратных метров, за дополнительную плату - прокат коньков.

«Каток расположится около административного корпуса культурного пространства «Бенуа 1890» – это небольшое здание из старинного кирпича. Открытие намечено на 23 декабря, каток будет работать все праздники и до конца зимнего сезона», – рассказали «Фонтанке» создатели пространства.

Режим работы – с 12.00 до 21.00, ежедневно.

Фото: pixabay; культурное пространство "Бенуа 1890"