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В Калининском районе Санкт-Петербурга будет работать бесплатный каток
Вчера, 19:43
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ProkVad
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В Калининском районе Санкт-Петербурга будет работать бесплатный каток

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На Тихорецком проспекте в саду Бенуа будет открыт бесплатный каток

Бесплатный каток будет открыт на Тихорецом проспекте, 17 на бывшей ферме дореволюционного архитектора Юлия Бенуа. В распоряжении жителей и гостей города - каток площадью 600 квадратных метров, за дополнительную плату - прокат коньков.

«Каток расположится около административного корпуса культурного пространства «Бенуа 1890» – это небольшое здание из старинного кирпича. Открытие намечено на 23 декабря, каток будет работать все праздники и до конца зимнего сезона», – рассказали «Фонтанке» создатели пространства.

Режим работы – с 12.00 до 21.00, ежедневно.

 

Фото: pixabay; культурное пространство "Бенуа 1890"

 

 

 

Теги: бесплатно , зима , каток , новый год
Категории: Новости СПб

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