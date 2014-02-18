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В Калининском районе 13-летняя девочка отравилась алкоголем
Сегодня, 11:02
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В Калининском районе 13-летняя девочка отравилась алкоголем

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Подросток находится в больнице в тяжелом состоянии.

В Петербурге 13-летняя девочка попала в больницу с алкогольным отравлением. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Несчастный случай произошел накануне, 17 сентября. Подростка госпитализировали в медицинское учреждение из дома на улице Ольги Форш. Состояние школьницы оценивают как тяжелое. 

Пока врачи спасают пациентку, сотрудники полиции выясняют, как произошел инцидент и где были в этот момент родители. Известно, что семья девочки благополучная, на профилактических учетах не состоит.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Сланцах малыш съел батарейку и попал в больницу.

Фото: Piter.tv

Теги: алкоголь, дети, отравление, подростки
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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