В Калининском районе 13-летняя девочка отравилась алкоголем

Подросток находится в больнице в тяжелом состоянии.

В Петербурге 13-летняя девочка попала в больницу с алкогольным отравлением. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Несчастный случай произошел накануне, 17 сентября. Подростка госпитализировали в медицинское учреждение из дома на улице Ольги Форш. Состояние школьницы оценивают как тяжелое.

Пока врачи спасают пациентку, сотрудники полиции выясняют, как произошел инцидент и где были в этот момент родители. Известно, что семья девочки благополучная, на профилактических учетах не состоит.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Сланцах малыш съел батарейку и попал в больницу.

Фото: Piter.tv