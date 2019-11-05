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В Сланцах малыш съел батарейку и попал в больницу
Сегодня, 10:09
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В Сланцах малыш съел батарейку и попал в больницу

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Ребенка госпитализировали в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

В Сланцах малыш попал в больницу из-за отравления. Ребенок съел батарейку, после чего ему стало плохо. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах 19 сентября.

Из дома на улице Кирова годовалого мальчика доставили в больницу в тяжелом состоянии. Сейчас медики пытаются спасти маленького пациента. 

Ребенок проглотил батарейку в момент, когда мать отвернулась. Известно, что малыш растет в благополучной семье, которая не состоит на специальных учетах.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Выборгском районе Петербурга 11-летний ребенок отравился парами хлора после купания в ванной.

Фото: Piter.tv

Теги: батарейка, дети, малыши, недосмотр родителей, сланцы, улица кирова
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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