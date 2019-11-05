В Сланцах малыш съел батарейку и попал в больницу

Ребенка госпитализировали в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

В Сланцах малыш попал в больницу из-за отравления. Ребенок съел батарейку, после чего ему стало плохо. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах 19 сентября.

Из дома на улице Кирова годовалого мальчика доставили в больницу в тяжелом состоянии. Сейчас медики пытаются спасти маленького пациента.

Ребенок проглотил батарейку в момент, когда мать отвернулась. Известно, что малыш растет в благополучной семье, которая не состоит на специальных учетах.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Выборгском районе Петербурга 11-летний ребенок отравился парами хлора после купания в ванной.

Фото: Piter.tv