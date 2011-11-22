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В Выборгском районе Петербурга 11-летний ребенок отравился парами хлора после купания в ванной
Сегодня, 9:29
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В Выборгском районе Петербурга 11-летний ребенок отравился парами хлора после купания в ванной

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Вода попала на пакет с хлоркой.

В Выборгском районе Петербурга ребенок отравился парами хлора и получил химический ожог. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

11-летнюю девочку госпитализировали в тяжелом состоянии в Детскую городскую больницу №5. Она проживает на проспекте Луначарского. По предварительной информации, утром 15-го сентября ребенок надышался парами хлора после того, как на пакет с хлоркой попала вода.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что из квартиры на Гаккелевской улице в больницу привезли трехлетнего малыша, который отравился неизвестным веществом. 

Фото: Piter.TV

Теги: госпитализация, химический ожог, хлор
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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