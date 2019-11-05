В Калининградском зоопарке за ночь погибли 18 птиц

Неделю назад там погибли медведь и три тюленя.

В Калининградском зоопарке снова ЧП, там за ночь погибли 18 водоплавающих птиц.

Ранее Piter.TV рассказывал подробности гибели медведя и трех тюленей в Калининградском зоопарке. ЧП произошло в ночь на 22 июля. Ровно спустя неделю, в ночь на 29 июля, в зоопарке погибли 18 водоплавающих птиц. Причина массовой гибели птиц не выяснена. Для безопасности в этом пруду спустили воду, а остальных птиц перевели в другие водоемы.

Причины гибели водоплавающих выясняются.

Фото:Instagram/Калининградский зоопарк