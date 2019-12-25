Медведь и три тюленя погибли в зоопарке Калининграда

По предварительным данным, это случилось из-за реакции на средство для дегельминтизации.

В Калининградском зоопарке за ночь погибли 4 животных.

ЧП произошло в ночь на 22 июля. В зоопарке Калининграда умерли 3 балтийских тюленя и пожилой медведь барибал. По предварительным данным, смерть животных могла наступить из-за препарата против гельминтов. Всего препарат ввели девяти животным:1 сивучу, 4 тюленям и 4 медведям. Скончались 3 тюленя в возрасте 17, 19 и 27 лет (средняя продолжительность жизни от 25 до 30 лет). Также умер 31-летний медведь долгожитель, барибалы в среднем живут до 25 лет.

Остальные животные в удовлетворительном состоянии. За ними наблюдают специалисты. Точная причина будет установлена после проведения экспертизы.

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Фото:Instagram/chertyonok13