В Калининградской области полицейские применили табельное оружие при задержании нетрезвого лихача

Водитель пытался скрыться по железнодорожным путям от преследования.

На территории Калининградской области российские правоохранительные органы применили табельное оружие при задержании нетрезвого водителя. Соответствующее заявление сделали в социальных сетях представители пресс-службы МВД по региону. Известно, что вечером 15 января в Черняховском районе инспекторы ДПС подали сигнал об остановке водителю автомобиля Volkswagen Transporter. Машина направлялась со стороны посёлка Заовражное в сторону города Черняховска. Однако шофер проигнорировал законное требование сотрудников Госавтоинспекции и продолжил движение, увеличив скорость транспортного средства.

Полицейские организовали преследование. Уходя от погони, лихач неоднократно нарушал ПДД, выезжая на встречную полосу и создавая аварийные ситуации. пресс-служба МВД РФ

Через громкоговорящее устройство оперативники предупредили нарушителя о намерении использовать служебное оружие. Позже инспектор ДПС произвёл предупредительный выстрел в воздух, а затем несколько раз совершил прицельные выстрелы по колёсам движущейся машины. Из-за повреждения шин автомобиль остановился. Водитель покинул салон иномарки и попытался скрыться от преследования по железнодорожным путям. Этот маневр у мужчины не удался. Нарушителем спокойствия оказался 27-летний местный житель. Так как у подозреваемого имелись внешние признаки опьянения, то его доставили в медицинское учреждение для проведения освидетельствования. В настоящее время автомобиль изъят и помещён на специализированную стоянку. Ведется расследование по части 1 статьи 12.8 КоАП. Дополнительно в отношении шофера составлены административные материалы за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, езду по встречной полосе.

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Фото и видео: МВД Медиа