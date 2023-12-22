В Калининградской области обнаружили 78 авиабомб времен Великой отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Авиабомбы нашли на песчаном карьере в поселке Ново-Каменское. Оттуда их вывезли специалисты Невского спасательного центра МЧС, после чего уничтожили на спецполигоне. Отмечается, что с начала 2024 года в регионе вывезено для уничтожения 7 689 взрывоопасных предметов.
Ранее мы сообщали, что в Астрахани локализовали пожар в жилом доме.
Видео: МЧС России
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