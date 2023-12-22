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В Калининградской области обнаружили 78 авиабомб

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Найденные снаряды уничтожили на спецполигоне.

В Калининградской области обнаружили 78 авиабомб времен Великой отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Авиабомбы нашли на песчаном карьере в поселке Ново-Каменское. Оттуда их вывезли специалисты Невского спасательного центра МЧС, после чего уничтожили на спецполигоне. Отмечается, что с начала 2024 года в регионе вывезено для уничтожения 7 689 взрывоопасных предметов.

Ранее мы сообщали, что в Астрахани локализовали пожар в жилом доме.

Видео: МЧС России

Теги: авиабомбы, калининградская область, мчс россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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