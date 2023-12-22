В Калининграде задержан аферист, обещавший супруге осуждённого за деньги смягчить приговор суда

Полиция отправила злоумышленника под стражу.

В Калининградской области российскими правоохранительными органами задержан аферист, обещавший супруге осуждённого за денежное вознаграждение смягчить приговор судебной инстанции. В пресс-службе регионального управления полиции отметили, что мужчина сообщил своей знакомой ложную информацию о том, что может повлиять на ситуацию. Он добавил, что якобы знаком с человеком, который готов к лжесвидетельствованию на заседании. В качестве материального поощрения мошенник запросил 900 тысяч рублей.

Предложение показалось женщине сомнительным, поэтому она обратилась в полицию. Дальнейшее общение с мошенником гражданка вела под контролем сотрудников МВД. пресс-служба МВД РФ

Поимка подозреваемого состоялась 22 мая на парковке вблизи торгового центра, расположенного в Калининграде на улице Согласия. Мужчина задержан после того, как он получил от потерпевшей оговорённую денежную сумму. Ведется уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ. Фигурант расследования отправлен под стражу.

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Фото и видео: МВД Медиа