В Калининграде раскрыта кража велосипеда, принадлежащего гражданину Индии

Ирина Волк сообщила об оперативном решении проблемы у иностранца в России.

Гражданин Республики Индия поблагодарил за помощь и оперативность российские правоохранительные органы по городу Калининграду за то, что оперативники вернули ему похищенный злоумышленником велосипед. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она заметила, что преступление было совершено со стоянки, находившейся возле гостиницы в ленинградском районе. Иностранец пояснил, что находится в командировке. Шоссейный байк он привез с собой для того, чтобы использовать транспортное средство для передвижения.

Оперативники уголовного розыска изучили записи с камер видеонаблюдения и установили маршрут предполагаемого злоумышленника. Подозреваемого задержали в тот момент, когда он ехал на чужом велосипеде. пресс-служба МВД РФ

Местный житель признался, что увидел оставленный без присмотра чужой транспорт во время поездки на своем велобайке. Мужчина похитил его, перекусив парковочный трос. Личный велосипед злоумышленник оставил около гостиницы. Он собирался продать краденое, но не успел осуществить задуманное. По факту произошедшего ведется уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Фигуранту расследования избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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Фото и видео: МВД медиа