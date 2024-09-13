Жительница Стерлитамака избила ребенка на улице

Ситуация изучается правоохранительными органам по Башкирии.

На территории российского города Стерлитамака женщина набросилась на своего ребенка в центре города и избила его. Издевательства со стороны матери попали на кадры видеозаписи. Позже ролик распространили журналисты телеканала "360.ru". В видеозаписи заметно, что местная жительница била ребенка наотмашь и при этом кричала: "Куда убежал без меня!" Во время происходящему мальчик рыдал. Очевидцы из Telegram-канала "112" заверили прессу в том, что до этого момента семья спокойно гуляла на улице. Причиной агрессивного поведения матери они назвали неподобающее поведение ребенка, который начал баловаться. В настоящее время обстоятельства инцидента изучают правоохранительные органы по Башкирии. Оперативники начали проверку, по итогу которой будет принято процессуальное решение.

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Фото и видео: 360.ru