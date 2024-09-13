В подмосковном Ступине приезжие напали на местных жителей

Полиция установила личности преступников.

Злоумышленники напали на жителей и одного из сотрудников российских правоохранительных органов в Ступине Московской области. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В пресс-службе Следственного комитета по региону уточнили в социальных сетях, что приезжие обвиняются по статьям за применение насилие в отношении представителя власти, оскорблении и хулиганстве. Руководитель надзорного ведомства страны Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя по Подмосковью Ярославу Яковлеву повторно доложить ему о ходе расследования, а также принять меры к задержанию фигурантов.

Приезжие напали и на сотрудника полиции, прибывшего на место происшествия. При этом злоумышленники были отпущены полицейскими под подписку о невыезде, несмотря на возбужденное в отношении них уголовное дело по статье 115 и статье 119 УК РФ. пресс-служба СК РФ

Полиция уточнила, что за криминальный эпизод задержан 27-летний уроженец Северо-Кавказского федерального округа, а также его 30-летний товарищ. Молодые люди подозреваются в нападении на двух жителей города Ступино. Преступление совершено в начале сентября, вблизи одного из домов, расположенных на площади имени В.И. Ленина. Там произошел конфликт между группой людей, который перерос в силовой конфликт с поножовщиной.

В Москве возбудили дело после стрельбы у ресторана.

Фото и видео: МВД Медиа