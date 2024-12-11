Возбуждено уголовное дело.

В Калининграде полицейские вернули пенсионерке похищенные мошенниками 12 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным ведомства, в начале декабря прошлого года жительнице областного центра позвонили якобы сотрудники банка и правоохранительных органов. Они порекомендовали пенсионерке передать свои сбережения курьеру с целью перевести их на "безопасный счет". Потерпевшая поверила им и передала посыльному наличные в размере 50 тысяч евро и более 65 тысяч долларов.

Полиция задержала злоумышленников и изъяла денежные средства. Возбуждено уголовное дело. Фигуранты заключены под стражу.

Ранее мы сообщали, что в Новосибирске задержали подозреваемых в незаконном обороте драгоценных металлов.

Видео: УМВД по Калининградской области