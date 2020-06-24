В Калининграде наградят девушку, потерявшую туфлю в ходе парада

Об этом сообщил командующий Балтийским флотом.

Одну из участниц парада Парада Победы в Калининграде наградят Дело в том, что у во время марша у девушки слетела туфля, но он не растерялась, продолжила маршировать и не сбила строй.

Узнав об этом командующий Балтийским флотом Александр Носатов пообещал ее поощрить.

Потеряв обувь, она не сбила строй. И даже никто не заметил. Поэтому отдельно мне ее фамилию представьте.

Александр Носатов

В воскресенье, 24 мая, в большинстве городов России прошел Парада Победы, который был отменен 9 мая из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Видео: Telegram / LIFE SHOT