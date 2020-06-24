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В Калининграде наградят девушку, потерявшую туфлю в ходе парада

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Об этом сообщил командующий Балтийским флотом.

Одну из участниц парада Парада Победы в Калининграде наградят Дело в том, что у во время марша у девушки слетела туфля, но он не растерялась, продолжила маршировать и не сбила строй. 

Узнав об этом командующий Балтийским флотом Александр Носатов пообещал ее поощрить.

Потеряв обувь, она не сбила строй. И даже никто не заметил. Поэтому отдельно мне ее фамилию представьте.
Александр Носатов

В воскресенье, 24 мая, в большинстве городов России прошел  Парада Победы, который был отменен 9 мая из-за пандемии коронавирусной инфекции. 

Видео: Telegram / LIFE SHOT

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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