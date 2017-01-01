В Кабардино-Балкарии в ходе погони остановлен питбайк, которым управлял подросток

Полиция составила протокол в отношении матери несовершенного водителя.

Российские правоохранительные органы на территории Кабардино-Балкарии в ходе погони остановили питбайк, которым управлял несовершеннолетний водитель. Инцидент зафиксирован вечером 6 декабря в городе Прохладном. Известно, что сотрудники ДПС при несении службы заметили на одной из улиц двигавшееся с высокой скоростью транспортное средство. Они подали шоферу сигнал о необходимости остановиться для проверки документов.

Однако находившийся за рулём мотоцикла молодой человек проигнорировал требования полицейских и помчался дальше. пресс-служба МВД РФ по региону

Полицейские начали преследовать нарушителя. Тот стал совершать опасные манёвры на дороге, создавая угрозу для своего здоровья и жизни, представляя опасность остальных участников движения. Спустя некоторое время лихач был остановлен. Им оказался 15-летний подросток. На место инцидента была вызвана мать мальчика. Она объяснила инспекторам, что питбайк приобретен ее сыном на заработанные им же деньги. Женщина знала об увлечении сына, но не препятствовала ребенку ездить на мотоцикле без необходимых для этого навыков и знаний, водительского удостоверения. В отношении россиянки составлен административный протокол по части 1 статьи 5.25 КоАП. Мальчик теперь будет находиться на профилактическом учёте в ПДН.

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Фото и видео: МВД Медиа