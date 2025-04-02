  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:42
115
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Кабардино-Балкарии изъяли у подозреваемого в вымогательстве оружие, бронежилет и квадрокоптер

0 0

По данным следствия, 26-летний житель города Баксана требовал от своего знакомого крупную сумму денег.

В Кабардино-Балкарии изъяли у подозреваемого в вымогательстве оружие, бронежилет и квадрокоптер. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

По данным следствия, 26-летний житель города Баксана требовал от своего знакомого крупную сумму денег. На протяжении трех месяцев злоумышленник вымогал у него 200 тысяч рублей, после чего нанес потерпевшему ножевое ранение в область паха. Сотрудники полиции задержали подозреваемого. У него изъяли карабин "Вепрь", травматический пистолет, нож, бронежилет и квадрокоптер для съемки видео. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье возбудили уголовное дело в отношении мужчины, ограбившего магазин.

Видео: МВД по Кабардино-Балкарской республике

Теги: вымогательство, изъятие, кабардино-балкария, полиция
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии