По данным следствия, 26-летний житель города Баксана требовал от своего знакомого крупную сумму денег.

В Кабардино-Балкарии изъяли у подозреваемого в вымогательстве оружие, бронежилет и квадрокоптер. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

По данным следствия, 26-летний житель города Баксана требовал от своего знакомого крупную сумму денег. На протяжении трех месяцев злоумышленник вымогал у него 200 тысяч рублей, после чего нанес потерпевшему ножевое ранение в область паха. Сотрудники полиции задержали подозреваемого. У него изъяли карабин "Вепрь", травматический пистолет, нож, бронежилет и квадрокоптер для съемки видео. Возбуждено уголовное дело.

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Видео: МВД по Кабардино-Балкарской республике