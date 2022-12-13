В КНР заявили, что уничтожение аэростата Пентагоном свидетельствует о слабости США

Ван И напомнил об истеричности абсурдности действий Белого дома и американских военных.

В Китае заявили, что уничтожение китайского гражданского метеорологического аэростата Вооруженными силами и Пентагоном свидетельствует о слабости американских властей. Соответствующее заявление в ходе своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности сделал глава министерства по иностранным делам от Центрального комитета Коммунистической партии КНР, член политического бюро страны Ван И.

В небе много воздушных шаров из разных стран. Неужели всех их нужно сбивать? Это не свидетельствует, что США сильны, а говорит об обратном. Ван И, глава МИД Китая



Эксперт напомнил Пекину о том, что китайские власти занимают в отношении Вашингтона четкую и прозрачную позицию, а также стремятся выстраивать взаимоотношения с США, основываясь на взаимовыгодных принципах мирного существования и сотрудничества. Он уверен, что Пентагон Белый дом показали себя абсурдно и истерично по ситуации с аэростатом. В МИД КНР напомнили, что американские власти рассматривают Пекин в качестве страны-конкурента и постоянно пытаются очернить облик этого государства, называя значительным геополитическим вызовом для себя.

Глава МИД Японии Хаяси заявил о поддержке позиции США по сбитому китайскому аэростату.

Фото и видео: YouTube / BR24