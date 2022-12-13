Глава МИД Японии Хаяси заявил о поддержке позиции США по сбитому китайскому аэростату

в Токио оценили действия Вашингтона по устранению угроз в виде аэростатов.

Японские власти поддерживают американскую позицию по недопустимости нарушения территориального пространства суверенных государств китайским аэростатом и считают важным, чтобы Пекин понес полную ответственность за инциденты. Соответствующее заявление министр по иностранным делам в Токио сделал в ходе пресс-конференции с журналистами.

Нарушение территориальной целостности любого государства абсолютно неприемлемо. Власти США заявили, что Китай нарушил территориальную целостность страны в абсолютно недопустимой манере...Япония поддерживает позицию США. Ёсимаса Хаяси, глава МИД Японии

Напомнм, что представители Пентагона 12 февраля сбили уже четвертый воздушный объект за последние восемь дней, которые находились в воздушном пространстве страны. В том числе речь идет об китайском аппарате, который пересек территорию США и был перехвачен в водах Атлантического океана 4 февраля. Белый дом утверждает, что шар запустили с целью шпионажа и проведения разведки. В Пекине же говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеорологическом зонде.

МИД РФ заявил о готовности Москвы к переговорам с Киевом, но без предварительных условий.

Фото и видео: YouTube / 外務省 / MOFA