Сергей Вершинин рассказал о том, что решения по Украине принимаются в США и Евросоюзе.

Российское внешнеполитическое ведомство заявило о готовности Москвы к мирным переговорам с Киевом, но без предварительных условий. Соответствующей информацией с журналистами телеканала "Звезда" поделился заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин. Отрывок из интервью чиновника размещен в Telegram-канале. Вершинин призвал Запад и Украину основываться на той реальности, которая существует.

Да, классика говорит, что любые военные действия заканчиваются переговорами, и мы естественно уже говорили, что мы к таким переговорам будем готовы. Но только с учетом тех целей, которые были нами озвучены публично. Сергей Вершинин, замглавы МИД РФ

Дипломат полагает, что решение по переговорам с Москвой принимается не в Киеве, а в Вашингтоне и Брюсселе. Он напомнил, что попытки провести обсуждение конфликта было как в Минске, так и в Стамбуле. Однако эти мероприятия были прерваны по украинской инициативе. Сергей Вершинин подчеркнул, что настоящие решения принимают руководители Вашингтона и Евросоюза, поэтому с запросами о проведении переговоров следует обращаться именно туда. Чиновник уточнил, что если президент Джо Байден и его администрация проявят осмотрительность, мудрость, то ситуация может начать двигаться с мертвой точки.

Россия будет отслеживать планы США по размещению гиперзвуковых ракет в Японии.

Фото и видео: Telegram / Zvezdanews