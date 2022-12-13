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МИД РФ заявил о готовности Москвы к переговорам с Киевом, но без предварительных условий

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Сергей Вершинин рассказал о том, что решения по Украине принимаются в США и Евросоюзе.

Российское внешнеполитическое ведомство заявило о готовности Москвы к мирным переговорам с Киевом, но без предварительных условий. Соответствующей информацией с журналистами телеканала "Звезда" поделился заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин. Отрывок из интервью чиновника размещен в Telegram-канале.  Вершинин призвал Запад и Украину основываться на той реальности, которая существует.

Да, классика говорит, что любые военные действия заканчиваются переговорами, и мы естественно уже говорили, что мы к таким переговорам будем готовы. Но только  с учетом тех целей, которые были нами озвучены публично.

Сергей Вершинин, замглавы МИД РФ

Дипломат полагает, что решение по переговорам с Москвой принимается не в Киеве, а в Вашингтоне и Брюсселе. Он напомнил, что попытки провести обсуждение конфликта было как в Минске, так и в Стамбуле. Однако эти мероприятия были прерваны по украинской инициативе. Сергей Вершинин подчеркнул, что настоящие решения принимают руководители Вашингтона и Евросоюза, поэтому с запросами о проведении переговоров следует обращаться именно туда. Чиновник уточнил, что если президент Джо Байден и его администрация проявят осмотрительность, мудрость, то ситуация может начать двигаться с мертвой точки.

Россия будет отслеживать планы США по размещению гиперзвуковых ракет в Японии.

Фото и видео: Telegram / Zvezdanews

Теги: звезда, мид, переговоры, сергей вершинин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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