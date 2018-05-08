В Израиле выходцы из Эфиопии устроили массовые беспорядки

В сети опубликовано видео с бесчинствами выходцев из Эфиопии на улицах Израиля.

Со вторника в Израиле начались массовые беспорядки, в ходе которых по разным данным пострадали с обеих сторон около 100 человек.

Конфликт между эфиопской диаспорой (эфиопских евреев) и полицией начался после убийства 19-летнего парня полицейским. В СМИ сообщается, что компания агрессивно настроенных эфиопцев угрожали полицейскому, который отдыхал вместе с женой и тремя детьми. Полицейский вызвал подкрепление, но из-за угрозы жизни и здоровью ему и его семье применил огнестрельное оружие до приезда подкрепления. Эфиопец от полученных ранений скончался.

Адвокат полицейского сообщил, что мужчина применил оружие, так как была реальная угроза жизни. Его отпустили под подписку о невыезде. После этого и начались беспорядки. Бесчинствующие выходцы из Эфиопии перекрыли автомобильные магистрали, крушили автомобили, витрины. В ходе столкновений с полицией есть пострадавшие у обеих сторон. По разным данным пострадали 47-100 полицейских. Задержаны более 60 человек эфиопских евреев.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призывает решать вопросы мирным законодательным путем.

Видео: YouTube/PAPA SMURF