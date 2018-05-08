В США полицейский помог сурку пейти дорогу, а затем расстрелял его

Очевидцы сняли на видео инцидент на видео.

В Мэриленде полицейский сначала помог дикому животному перейти безопасно оживленную дорогу, а потом застрелил зверька.

Случайные проезжие стали очевидцами странного поступка служителя порядка на востоке США. На одной из дорог дикий сурок приблизился к краю проезжей части оживленной дороги и намеревался перейти ее. Поблизости оказалась полицейская машина. Полицейский остановил движение и помог зверьку перейти дорогу. Когда сурок практически перешел через проезжую часть, правоохранитель достал табельное оружие и выстрелил в животное. Раненый сурок дополз до края дороги, и в этот момент мужчина произвел второй выстрел. После чего сел в свою машину. Очевидцы были в ужасе от увиденного.

Ранее Piter.TV публиковал видео, в котором дикая львица утащила камеру у съемочной группы в Африке.

Видео: MDK