Видео из пасти льва: Львица утащила камеру у документалистов

Документалисты опубликовали видео кражи видеокамеры львицей. На видео можно побывать даже в пасти львицы.

Группа документалистов установили камеру для съемок в месте, где обитают львы.

Одна из львиц очень заинтересовалась необычным предметом. Она долго принюхивалась, а затем схватила камеру и утащила ее в кусты. Львица очень детально изучала камеру: то отсоединила ресивер, то тащила камеру со штативом за кабель, то бралась за саму камеру. Камера все это время вела съемку. В какой-то момент львица взяла объектив в пасть, и на видео можно побывать в зубах хищной кошки.

По всей видимости, съемочной группе удалось вернуть себе камеру, так как видео с нее попало в фильм, который они снимали. Фильм называется "Моя Африка", в котором рассказывается о взаимодействии людей и дикой природы в одной из общин на севере Кении.

Видео: VR Conservation International