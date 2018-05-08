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Видео из пасти льва: Львица утащила камеру у документалистов

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Документалисты опубликовали видео кражи видеокамеры львицей. На видео можно побывать даже в пасти львицы.

Группа документалистов установили камеру для съемок в месте, где обитают львы.

Одна из львиц очень заинтересовалась необычным предметом. Она долго принюхивалась, а затем схватила камеру и утащила ее в кусты. Львица очень детально изучала камеру: то отсоединила ресивер, то тащила камеру со штативом за кабель, то бралась за саму камеру. Камера все это время вела съемку. В какой-то момент львица взяла объектив в пасть, и на видео можно побывать в зубах хищной кошки. 

По всей видимости, съемочной группе удалось вернуть себе камеру, так как видео с нее попало в фильм, который они снимали. Фильм называется "Моя Африка", в котором рассказывается о взаимодействии людей и дикой природы в одной из общин на севере Кении.

Видео: VR Conservation International

 

Теги: африка , дикие животные , забавное видео , львица украла камеру , необычное видео
Категории: Лента новостей Мировые новости Общество

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