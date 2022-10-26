В Ижевске взорвался газ в жилом доме, серьезно пострадал один человек

После хлопка газа начался пожар.

В Ижевске взорвался газ в многоэтажном жилом доме, серьезно пострадал один человек. Соответствующей информацией с журналистами поделился глава российского города Олег Бекмеметьев в собственном Telegram-канале. По социальным сетям распространилось видео, на котором зафиксирован инцидент. Очевидцы отметили, что после подрыва в здании произошел пожар.Специалистам удалось эвакуировать 25 человек, включая восемь несовершеннолетних. Волной хлопка газа в помещениях повыбивало оконные рамы, стекла, двери в подъезде.

В 06:10 (05:10 по времени Москвы) произошел хлопок бытового газа на девятом этаже в квартире. Необходимо провести техническое обследование. Олег Бекмеметьев, глава Ижевска

Представители пресс-службы регионального управления МЧС по Удмуртии уточнили, что возгорание удалось ликвидировать в 06:26 утра по местному времени (05:26 по московскому времени). Пострадала территория в 23 квадратных метра. В устранении последствий ЧП на месте принимали участие 47 человек личного состава и 18 единиц техники. Сотрудники Минздрава уточнили, что единственный пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии. Сейчас пациент госпитализирован в Первую республиканскую клиническую больницу. Мужчина получил ожоги 90% тела.

СМИ: У здания телекомпании в Мелитополе взорвался автомобиль.

Фото и видео: Telegram / Kremlin_Russian