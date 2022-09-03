В Ижевске мужчина бросил бутылки с зажигательной смесью в отдел полиции

Сотрудники ППС задержали подозреваемого.

В Ижевске мужчина бросил две бутылки с зажигательной смесью в отдел полиции. Об этом журналистам рассказали представители региональной пресс-службы правоохранительных органов. Сотрудники МВД пояснили, что во время задержания мужчина ранил при помощи холодного оружия двух оперативников. Инцидент зафиксирован в ночное время - около двух часов ночи по местному времени (в час ночи по времени Москвы).

Мужчина кинул две бутылки с зажигательной смесью в отдел полиции. На место прибыли сотрудники ППС. Злоумышленник при задержании активно сопротивлялся и ранил ножом двух полицейских. пресс-служба МВД по региону

В МВД Удмуртии уточнили, что во время задержания полиция произвела из табельного оружия несколько предупредительных выстрелов. В настоящее по поводу инцидента ведется проверка. Известно, что возгорание в отделе полиции после применения бутылок с зажигательной смесью было оперативно ликвидировано.

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Фото и видео: Telegram / SHOT