В Ивановской области потерпел крушение самолет Ил-76

В Ивановской области потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Инцидент произошел днем 12 марта недалеко от Северного аэродрома. Причиной крушения стал пожар в одном из двигателей самолета. В военном ведомстве отметили, что на борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров.
На место вылетела комиссия Главного командования ВКС России. В правительстве региона сообщили, что населенные пункты не пострадали в результате крушения самолета.
Ранее мы сообщали, что в Канаде момент удара молнии в самолет попал на видео.
Видео: Telegram / SHOT
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