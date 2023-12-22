В Ивановской области потерпел крушение самолет Ил-76

На борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров.

В Ивановской области потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Инцидент произошел днем 12 марта недалеко от Северного аэродрома. Причиной крушения стал пожар в одном из двигателей самолета. В военном ведомстве отметили, что на борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров.

На место вылетела комиссия Главного командования ВКС России. В правительстве региона сообщили, что населенные пункты не пострадали в результате крушения самолета.

Ранее мы сообщали, что в Канаде момент удара молнии в самолет попал на видео.

Видео: Telegram / SHOT