В Ивановской области дед исполосовал ножом 11-летнюю внучку

Появились подробности этого преступления.

В Тейкове Ивановской области прошло судебное заседание в отношении 58-летнего мужчины, который изрезал ножом собственную 11-летнюю внучку.

19 мая 2017 года мужчина накинулся на девочку и нанес ей множественные порезы ножом в области рук, лица и шеи. Ребенку был причинен вред средней степени тяжести. Во время следствия мужчине была проведена судебно - психиатрическая экспертиза, которая установила, что он не может осознавать опасность своих действий.

В ходе следствия мужчине проведена комиссионная стационарная судебно-психиатрическая экспертиза, согласно заключению которой он не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий. СУ СК РФ по Ивановской области

Суд постановил направить мужчину на принудительное лечение в психиатрическую клинику.