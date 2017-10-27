Видео из Иваново: Tаксист увез двух пассажиров вместе с собой на тот свет

В социальных сетях появилось видео и фото с места жуткой аварии.

Накануне вечером, 26 октября, в Иванове на проспекте Станкостроителей произошла жуткая смертельная авария с участием автомобиля такси и грузовика "Ман".

Очевидцы аварии сообщили, что автомобиль "Митсубиси" принадлежащей одной из фирм такси Иваново на огромной скорости влетел в стоящий на светофоре грузовик "Ман". По одной из версий водитель пытался уйти от лобового столкновения и резко вывернул влево, в результате и влетел в грузовик. Удар был очень мощным. Легковушку сильно искорежило. Тела водителя и двух пассажиров мужчин пришлось извлекать спасателям при помощи специнструментов. Еще один пассажир в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

Фото: ВК, Подслушано l Иваново

Видео: ВК, Катрина Корнилова