В Иваново "гонщик" протаранил два припаркованных грузовика

В сети появилось видео момента ДТП и его последствий.

Страшная авария произошла накануне вечером, 24 сентября, на улице Лежневской в Иваново.

Около половины 12го ночи молодой человек 1994 года рождения ехал на большой скорости по улице Лежневская. Судя по опубликованным кадрам, автомобиль занесло на мокром асфальте, водитель не справился с управлением и врезался сначала в один припаркованный грузовик, а затем и еще в один.

Автомобиль ВАЗ-21102 получил значительные механические повреждения. Водитель остался жив, но получил серьезные травмы. У него диагностированы черепно - мозговая травма и перелом челюсти. Молодой человек в срочном порядке был госпитализирован в больницу.

В социальных сетях под сообщением об аварии пользователи пишут, что припаркованные у обочины грузовики мешают движению. Однако большая часть пишут, что надо соблюдать скоростной режим, и тогда происшествий будет гораздо меньше.

Видео: УГИБДД УМВД России по Ивановской области, ВК/Макс Абалин

Фото: ВК/ Евгений Воробьев