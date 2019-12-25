В Иванове ищут мужчину с ружьем

В Иванове полиция разыскивает молодого мужчину с ружьем.
Телеграм-каналы сообщают, что в Иванове полиция активно ищет молодого мужчину в черной куртке и с рюкзаком. Ему примерно 30 лет. Сегодня он вышел из дома с карабином "Сайга".
Полиция не уточняет, по каким причинам разыскивается данный человек, но местных жителей просят быть аккуратней.
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Фото:ВК, Подслушано Иваново, Плохие новости
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