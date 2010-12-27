В Иванове 86-летняя пенсионерка победила в драке с 76-летней

В городе Иваново конфликт между пожилыми женщинами закончился дракой.

В городе Иваново у подъезда сцепились две пенсионерки. Преклонный возраст старушек не помешал им нанести друг другу серьезные травмы.

Полиция проводит проверку по факту избиения пожилой женщины. 72-летняя жительница Иваново получила серьезные травмы. У местной бабушки врачи констатировали перелом ребра и ушиб кисти. Как ни странно, соперницей стала 86-летняя женщина, которая дернула потерпевшую за руку и уронила ее на землю.

Как сообщает следствие, пенсионерки поссорились из -за давнего затянувшегося конфликта, который проявлялся в крайне неприязненных отношениях оппоненток. Управление МВД по Ивановской области изучает материалы дела и решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

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